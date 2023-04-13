На Кубани 460 человек досрочно сдали ЕГЭ Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 460 человек досрочно сдали ЕГЭ. Наилучшие результаты участники показали по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что стобалльниками стали трое выпускников прошлых лет. Двое из них получили 100 баллов по математике профильного уровня. Еще один участник набрал максимальное количество баллов по русскому языку.

- Результаты от 80 баллов и выше получил каждый четвертый участник экзамена по русскому языку и каждый девятый – по профильной математике, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

87% одиннадцатиклассников получили отметки «хорошо» и «отлично» по математике базового уровня. Уточняется, что трое участников выполнили верно все задания.

В настоящее время также известны результаты по географии, физике, биологии, литературе, русскому языку, математике базового и профильного уровней. Они опубликованы на портале ЕГЭ. По другим предметам результаты озвучат позже.

Напомним, ЕГЭ досрочно сдают выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые не смогут выполнить задания в основной период. При несогласии с баллами участник может подать апелляцию в конфликтную комиссию. Ее принимают в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по предмету.