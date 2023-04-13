Движение транспорта ограничат в Сочи 5 мая из-за эстафеты

Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 11:30 часов

В Сочи 5 мая будет проходить легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне». В этот день на курорте ограничат движение транспорта.

- Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 11:30 часов от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту до пересечения с улицей Горького, вокруг стелы Михаила Архангела и в обратном направлении, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего в мероприятии будут участвовать не менее 500 спортсменов.