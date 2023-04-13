Экскурсоводы в Сочи прошли курсы переподготовки

Курсы прошли как действующие специалисты, так и новые

В Сочи прошел первый выпуск слушателей программы профессиональной переподготовки «Экскурсовод». Курсы прошли как действующие специалисты, так и новые. Всего дипломы о повышении квалификации получили 72 экскурсовода.

- Программы бесплатного допобразования разработаны КубГУ и СГУ в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на территории курорта работает 165 объектов туристского показа, 46 из них открыты для посетителей круглогодично.