Кубанские промпредприятия запустили новые линии в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские промпредприятия запустили новые линии в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, за счет господдержки краснодарский производитель парфюмерно-косметических средств и бытовой химии запустил автоматическую линию для производства аэрозольной продукции. А предприятие мебельной промышленности из Северского района обновило оборудование.

Для переоснащения производства предприятия привлекли льготные займы краевого Фонда развития промышленности.

- В 2021 году компании парфюмерно-косметических средств предоставили заем по программе «Проекты развития (краевое финансирование)» в размере 7,5 млн рублей. Проект предприятия мебельной промышленности профинансировали в 2022 году на сумму 6 млн рублей по программе «Приоритет» - сообщил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

Всего в 2023 году предприятия получили более 83 млн рублей займов по программам «Импортозамещение», «Проекты развития (краевое финансирование)» и «Пищевик». Заявки одобрили при поручительстве Фонда развития бизнеса региона.

Напомним, краевой фонд принимает заявки промпредприятий на получение льготных займов. Их можно направить на создание новых и развитие действующих производств. Действуют также и нефинансовые инструменты поддержки. Так, кубанскую промышленную продукцию продвигают на отраслевых международных выставках и через Промышленный портал Краснодарского края.