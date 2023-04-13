Жители нескольких районов Геленджика останутся без воды с 18 по 20 апреля

Полное отключение воды запланировано в красных зонах Фото: t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

Жители нескольких районов Геленджика останутся без воды на два дня. Отключение запланировано с 18 по 20 апреля.

- 18 апреля ГУП «Кубаньводокомплекс» планирует подключение нового участка водовода в существующую магистраль Троицкого группового водопровода, - сообщили в пресс-службе предприятия «Концессии водоснабжения – Геленджик».

В связи с работами подачу воды ограничат с 6:00 18 апреля до 6:00 20 апреля. Уточняется, что полностью без ресурса останутся отмеченные на карте красные зоны. Подавать воду по графику будут в желтых зонах – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. В зонах, отмеченных зеленым цветом, отключение не планируется.

- Данные мероприятия невозможно осуществить без остановки водоснабжения, поэтому отключение воды - необходимая мера, - уточнили в пресс-службе предприятия «Концессии водоснабжения – Геленджик». - Подвоз воды будет организован автоцистернами по заявкам.

Уточняется, что оставить заявку можно по телефону +78614121033.