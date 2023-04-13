Прокуратура Анапы проверяет родителей, чей 3-летний сын бегал по городу один и просил еды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Анапы проверяет родителей, чей 3-летний сын бегал по городу один. Разбирательство началось после того, как в интернете опубликовали видео, на котором мальчик показал, в каких условиях живет его семья.

- В отношении родителей полицейские составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, прокурором выявлены упущения в профилактической работе со стороны уполномоченных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Всего у родителей трое детей. На данный момент все находятся в больнице.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе забрали из семьи трех детей, одного из которых не раз оставляли без присмотра.