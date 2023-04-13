Госэкспертиза одобрила проект рекультивации мусорного полигона в Белореченском районе Кубани

Госэкспертиза одобрила проект рекультивации мусорного полигона в Белореченском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главгосэкспертиза рассмотрела рекультивацию мусорного полигона в Белореченском районе Кубани. Проект получил положительное заключение.

Полигон находится в Родниковском сельском поселении муниципалитета. Прием ТКО здесь прекратили в 2018 году.

Согласно проекту, на территории переформируют и уплотнят свалочные массы, оборудуют защитный экран и установят противофильтрационную завесу. Кроме того, запланировано бурение шести наблюдательных скважин для контроля уровня и качества подземных вод.

Работы проведут в два этапа. Первый – технический – продлится меньше года. На биологический потребуется четыре года. Отмечается, что направление рекультивации полигона – рекреационное.

- Озеленение территории и посадка деревьев также является важным пунктом реализации проекта: на территории участка будет высажено 128 деревьев, - сказала эксперт Главгосэкспертизы России Наталья Черкащенко.

Напомним, мусорные полигоны закрывают и рекультивируют по федеральному проекту «Чистая страна», за счет средств регионов РФ, местных бюджетов.