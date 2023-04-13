Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о подъеме уровня воды в реках из-за дождей

Жителей Кубани предупредили о подъеме уровня воды в реках из-за дождей

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям до 15 апреля. Обильные осадки не покидают регион. Из-за непогоды в реках края возможен подъем уровня воды. О рисках предупреждают и жителей Адыгеи.

- В период с 16:00 до 18:00 и до конца суток 13 апреля, а также сутки 14-15 апреля на реках бассейна Кубань юго-восточной территории Краснодарского края и реках республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Кубани, в частности, вода может подняться в реках Белореченского, Лабинского, Курганинского и Усть- Лабинского районов. В Адыгее просят быть предельно осторожными жителей Шовгеновского, Красногвардейского и Кошехабльского районов.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01 и 101.