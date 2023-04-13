На Кубани яровыми засеяли более 500 тысяч га Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани более 500 тысяч га засеяли яровыми культурами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Во всех муниципалитетах продолжается посевная кампания. Ежедневно в полях работает около 900 единиц сельхозтехники.

Всего яровыми культурами в 2023 году планируют засеять 1 млн 725 тысяч гектаров. В частности, под сахарную свеклу отведено 188 тысяч га, подсолнечник - 433 тысячи га, кукурузу - 446,4 тысячи, сою - 172,7 тысячи га.

- Завершаем сеять сахарную свеклу, начинаем сев кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. - Параллельно с посевной аграрии проводят уходные работы за озимыми культурами.

Отмечается, что срок сева яровых культур в крае определен до конца апреля.