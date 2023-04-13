Женская сборная Краснодарского края победила на чемпионате России по керлингу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Женская сборная Краснодарского края победила на чемпионате России по керлингу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования проходили на тренировочной арене ледового дворца «Айсберг» в Сириусе. Краснодарский край на чемпионате представили три коллектива. Команда Анны Сидоровой – «Краснодарский край 2» выиграла «золото» чемпионата. В сборную вошли Людмила Прививкова, Софья Ткач и Виктория Енбаева. Второе место заняли спортсменки из Санкт-Петербурга, а третье – участницы из Московской области.

На награждении знак «заслуженный мастер спорта России» получила керлингистка Юлия Портунова, а знак «заслуженный тренер России» - наставник сборных Краснодарского края Ефим Жиделев.

- Поздравляю кубанских спортсменов с положительным результатом. Керлингом в крае занимается свыше 100 человек, 11 атлетов входят в состав национальной сборной России, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

На тренировочной арене ледового дворца «Айсберг» в Сириусе 12 апреля стартовал чемпионат России по керлингу среди мужских команд.

Всего с начала 2023 года в копилке кубанских спортсменов по четыре золотых и серебряных медалей на международных соревнованиях в Москве, еще четыре золотых награды - на соревнованиях чемпионата России.