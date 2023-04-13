В Краснодаре достроили три детских сада Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре достроили три детских сада. Учреждения возвели в районе улиц Россинского и Батуринской, станице Елизаветинской и хуторе Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Детский сад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской построили по нацпроекту «Демография». Учреждения на 350 мест в станице Елизаветинской и на 210 мест по улице Тупиковой в хуторе Ленина завершили по госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

В зданиях, в частности, подготовили группы, музыкальные и спортивные залы, помещения для кружков, кабинеты логопедов и психологов, медкабинеты и административно-бытовые помещения. А на территории дошкольных учреждений установили теневые навесы и игровые площадки.

- Сейчас готовится документация для получения актов ввода в эксплуатацию, - сообщил руководитель регионального департамента строительства Игорь Федосов.