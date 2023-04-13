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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:09

Прокуратура подключилась к проверке ролика о жестоком обращении с домашними животными в Краснодаре

Личность автора устанавливается
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура поставила ход и результаты проверки на контроль

Прокуратура поставила ход и результаты проверки на контроль

Прокуратура поставила на контроль проверку видеоролика о жестоком обращении с домашними животными в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, в крупных telegram-каналах распространили жуткое видео. Действия на нем, как утверждается в публикациях, происходят в Краснодаре. На кадрах неизвестная девушка издевается над котом и хомяком.

Жестокие видеоролики автор разместила в telegram-канале, который создала 10 апреля. Она предлагала подписчикам определить наказание для животных с помощью опросов. Набрав определенное количество голосов, девушка приступала к действию.

К слову, в полицию Краснодара после публикации жестоких видео поступило 9 обращений. Правоохранители организовали проверку.

- Проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий. По окончании разбирательства будет принято законное процессуальное решение, - сообщил «КП» – Кубань» официальный представитель городского УВД Артем Коноваленко.

В настоящее время к проверке подключилась и прокуратура Краснодарского края. Ход и результаты поставлены ведомством на контроль.