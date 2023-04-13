В Сочи стартовал Всероссийский форум «Новая философия воспитания»

В Сочи открыли Всероссийский образовательный форум «Новая философия воспитания». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи на площадке санаторно-курортного комплекса «Знание» проходит Всероссийский образовательный форум «Новая философия воспитания». Мероприятие собрало всех, кто отвечает за воспитание подрастающего поколения – от руководителей региональных министерств образования, до советников директоров школ. В первый день работы форума вопросы гармоничного развития личности школьников обсудили первый замруководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудили

– Текущий 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Мы должны максимально использовать его для поддержки и повышения престижа профессии педагога. Выбравшие эту профессию люди заняты самой важной задачей, – рассказал Сергей Кириенко.

Вениамин Кондратьев поблагодарил за решение провести масштабный образовательный форум в Сочи. Губернатор рассказал, что в кубанских школах открыты «Кванториумы», «Точки роста» и секции, где ребята могут раскрыть свой потенциал.