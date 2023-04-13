Школьников Кубани будут кормить по новому стандарту

Для детей с диетическим питанием на Кубани разработают особое школьное меню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае школьное питание организуют по новому стандарту. Его приняли в начале весны 2023 года и постепенно будут внедрять во всех образовательных учреждениях региона. Во всех школах региона действуют единые требования. Школьные повара готовят сбалансированные и вкусные блюда. Для детей, придерживающихся особого питания, есть специализированное меню.

- Качество продуктов, которые попадают на стол ребятам, находится под строгим контролем. Работу проводят все ответственные ведомства: министерство образования, Роспотребнадзор, управления образования, а также сами родители, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

В школьных столовых питаются почти 685 тысяч ребят. Семьям детей с ограниченными возможностями здоровья выплачивается компенсация по стоимости питания в школе.