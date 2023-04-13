В поселке Унароково Мостовского района обновляют общественную территорию

В Мостовском районе работы по благоустройству зеленой зоны выполнили на 20%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Мостовском районе работы по благоустройству зеленой зоны выполнили на 20%. Проект по обновлению центральной части села Унароково стал победителем рейтингового голосования, которое проводили в 2022 году. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Это значимое событие для почти 2 тысяч человек, проживающих здесь. Стратегия развития сельских территорий как раз и направлена на интересы и потребности жителей, а также на повышение качества их жизни, – рассказал врио обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

На улице Комсомольской между улицами Ленина и Розы Люксембург выполнили планировку территории. Рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки.