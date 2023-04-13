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НовостиЗвезды13 апреля 2023 16:27

На Кубани пройдет пасхальный фестиваль «Смоленский Благовест»

Мероприятие состоится 16 апреля в станице Смоленской Северского района
Евгения ХАЛИКОВА
В Северском районе пройдет пасхальный фестиваль.

В Северском районе пройдет пасхальный фестиваль.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани проведут пасхальный фестиваль «Смоленский Благовест». Праздничное мероприятие состоится 16 апреля в 12:00 на площади в станице Смоленской у храма Казанской иконы Божьей Матери. Посетителей фестиваля будет развлекать ансамбль колоколов России. Зрители услышат колокольный праздничный перезвон. Также выступят кубанский казачий ансамбль «Криница» и ансамбль народной песни «Кубанцы».

- Будут поздравлять зрителей и местные коллективы – детский ансамбль народной песни «Смоленские казачата» и народный самодеятельный коллектив ВИА «Радуга», - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного Фонда Культуры имени Леонарда Григорьевича Гатова, администрации Смоленского сельского поселения и храма Казанской иконы Божьей Матери.