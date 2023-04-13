На Кубани пройдет пасхальный фестиваль «Смоленский Благовест»

В Северском районе пройдет пасхальный фестиваль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани проведут пасхальный фестиваль «Смоленский Благовест». Праздничное мероприятие состоится 16 апреля в 12:00 на площади в станице Смоленской у храма Казанской иконы Божьей Матери. Посетителей фестиваля будет развлекать ансамбль колоколов России. Зрители услышат колокольный праздничный перезвон. Также выступят кубанский казачий ансамбль «Криница» и ансамбль народной песни «Кубанцы».

- Будут поздравлять зрителей и местные коллективы – детский ансамбль народной песни «Смоленские казачата» и народный самодеятельный коллектив ВИА «Радуга», - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного Фонда Культуры имени Леонарда Григорьевича Гатова, администрации Смоленского сельского поселения и храма Казанской иконы Божьей Матери.