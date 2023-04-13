Николай Долуда рассказал об эффективности Кубанского казачьего войска в зоне спецоперации

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанское казачье войско наиболее эффективно выполняет государственные задачи по защите Отечества. Об этом рассказал всероссийский казачий атаман Николай Долуда на селекторном совещании. Также проявляют героизм при выполнении задач в зоне СВО казаки Оренбургского и Терского войск вместе с их атаманами.

– Свыше 4,5 тысяч кубанских казаков сейчас находятся в зоне спецоперации. Идет активная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи казачьим отрядам и мобилизованным казакам. Еженедельного в зону СВО направляем амуницию и техническое снаряжение, – рассказал атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Еще на совещании была отмечена грамотная подготовка кубанских казаков. Перед тем как отправится в зону СВО, все добровольцы проходят специальное обучение на базе учебного центра под руководством опытных инструкторов.