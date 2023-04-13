В Адыгее модернизируют систему водоснабжения аула Тахтамукай

В ауле Тахтамукай построят новую водопроводную сеть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В адыгейском ауле Тахтамукай до конца 2023 года модернизируют систему водоснабжения. Проект предусматривает реконструкцию трех водозаборных сооружений на улицах Наш Г.К. 1А, Береговая, 1Д и Кузнечная,2Д.

- На всех трех объектах уже начались работы. В частности, подрядчик пробурит на территории водозабора новые скважины, осуществит строительство технического здания для установки станций водоочистки и установит новую водонапорную башню, - рассказали в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.

Затем подрядчик смонтирует новые внутренние водопроводные сети и подключит их к основному аульскому водоводу. После завершения и сдачи в эксплуатацию всех трех объектов, жители аула Тахтамукай практически в полном объеме будут обеспечены чистой артезианской водой. Строительство новой сети идет в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».