Пытавшийся зарезать друга житель Адыгеи предстанет перед судом

Мужчина ударил друга ножом в жизненно важные органы. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее

Житель станицы Дагестанской Майкопского района предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого. Конфликт между мужчинами возник еще в ноябре 2022 года во время совместного распития спиртных напитков.

- Конфликт между друзьями возник в ходе застолья. Обвиняемый решил убить своего знакомого. Он нанес другу один удар кухонным ножом и задел жизненно важные органы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

Потерпевший выжил лишь благодаря своевременной медицинской помощи. Уголовное дело с утверждено прокурором Майкопского района и с обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. Мужчина может провести за решеткой до 10 лет жизни.