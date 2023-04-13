В Адыгее водитель без прав допустил лобовое столкновение и погиб

От удара машина несколько раз перевернулась. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

В Адыгее 21-летний молодой человек управляя ВАЗ-2111, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От удара отечественную легковушку выкинуло с проезжей части, после чего она перевернулась. ДТП произошло 65 километре автодороги «А-160» Белое – Преображенское на территории Красногвардейского района.

Приехавшие на место врачи диагностировали смерть водителя ВАЗ-2111. Как выяснили автоинспекторы, молодой человек вообще не должен был находиться за рулем.

- Предварительно установлено, что 21-летний местный житель, не имея водительского удостоверения и никогда не получал документ в установленном порядке. В настоящее время по данному факту Госавтоинспекцией и следствием отдела МВД России по Красногвардейскому району проводится проверка, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Адыгея.

Люди, находившиеся во второй машине, доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства смертельного ДТП.