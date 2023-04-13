Семья из Краснодарского края обворовывала детские магазины в Адыгее

Краснодарцы обворовывали детские магазины в соседней республике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Майкопа спустя пять месяцев раскрыли серию краж в детском магазине. В декабре 2022 года сотрудники торговой точки, расположенной в хуторе Гавердовском, не досчитались детской одежды и банок с питанием для младенцев на сумму более 30 тысяч рублей.

- В полицию Майкопа поступило несколько сообщений о хищении имущества из детского магазина. Прибыв на место, следователи выяснили, что воры завладели различными товарно-материальными ценностями, в том числе и детским питанием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Было возбуждено несколько уголовных дел. На след воришек полицейские вышли в апреле 2023 года. Им оказались ранее судимые за кражу двое жителей Краснодарского края - 38-летний мужчина и его 31-летняя спутница. Расследование продолжается. Возможно, что пара причастны и к другим грабежам на территории республики.