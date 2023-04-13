В центре Краснодара из-за ремонта коллектора будет ограничено движение транспорта

С ночи с 14 на 15 апреля на участке организуют реверсивное движение. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе с 14 по 25 апреля будет действовать временное ограничение движения транспорта. Это связано с ремонтом коллектора. Рабочим необходимо заменить участок протяженностью 180 м.

— Специалисты уже проложили 165 метров нового пластикового трубопровода и заменили шесть из семи существующих колодцев. Чтобы местные жители не испытывали неудобств, установлена временная канализационно-насосная станция. Она перенаправляет стоки по обводной линии, — прокомментировал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Коллектор обеспечивает водоотведение в частном секторе, а также военный госпиталь.