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НовостиОбщество13 апреля 2023 18:46

В центре Краснодара из-за ремонта коллектора будет ограничено движение транспорта

Временное ограничение на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе будет действовать с 14 по 25 апреля
Евгения ХАЛИКОВА
С ночи с 14 на 15 апреля на участке организуют реверсивное движение. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

С ночи с 14 на 15 апреля на участке организуют реверсивное движение. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе с 14 по 25 апреля будет действовать временное ограничение движения транспорта. Это связано с ремонтом коллектора. Рабочим необходимо заменить участок протяженностью 180 м.

— Специалисты уже проложили 165 метров нового пластикового трубопровода и заменили шесть из семи существующих колодцев. Чтобы местные жители не испытывали неудобств, установлена временная канализационно-насосная станция. Она перенаправляет стоки по обводной линии, — прокомментировал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Коллектор обеспечивает водоотведение в частном секторе, а также военный госпиталь.