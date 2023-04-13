В Краснодаре с 24 апреля откроют сезон фонтанов

В Краснодаре через неделю стартует сезон фонтанов.

В Краснодаре с 24 апреля стартует сезон фонтанов. Через неделю в городе заработают 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов, которые находятся на территории жилых комплексов, в парках и на площадях. Как заверили в мэрии города, фонтаны уже расконсервировали и все готово к предстоящему сезону.

— Специалисты уже проверили насосное оборудование, работоспособность форсунок, светильников и инженерных коммуникаций. У светомузыкальных фонтанов проверили звуковое оборудование, — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Кстати, самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан расположен на Главной городской площади. Самым интересным краснодарцы считают небольшой фонтанный комплекс «Компас» и «Краснодарские картинки» на пересечении улиц Красной и Гимназической перед Домом книги. А самым красивым называют грандиозный фонтан на Александровском бульваре у бывшего кинотеатра «Аврора».

Все краснодарские фонтаны будут работать по единому графику. С понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00 часов. В пятницу, выходные и праздничные дни на час дольше - с 10:00 до 23:00 часов.