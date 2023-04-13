Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 20:12

В Краснодаре 17 апреля завершится отопительный сезон

Соответствующий приказ подписал глава города Евгений Наумов
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре завершат отопительный сезон.

В Краснодаре завершат отопительный сезон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре отопительный сезон завершится 17 апреля. Соответствующий приказ подписан главой города Евгением Наумовым и опубликован на сайте краснодарской администрации.

- В связи с повышением температуры наружного воздуха постановляю окончить отопительный период 17 апреля 2023 года. Подачу теплоносителя на отопление социальных объектов следует выполнить по их заявкам, - говорится в документе.

По существующим нормативам, центральное отопление отключают, если на протяжении пяти дней средняя температура не опускалась ниже +8 градусов.