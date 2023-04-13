В Краснодаре 17 апреля завершится отопительный сезон

В Краснодаре завершат отопительный сезон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре отопительный сезон завершится 17 апреля. Соответствующий приказ подписан главой города Евгением Наумовым и опубликован на сайте краснодарской администрации.

- В связи с повышением температуры наружного воздуха постановляю окончить отопительный период 17 апреля 2023 года. Подачу теплоносителя на отопление социальных объектов следует выполнить по их заявкам, - говорится в документе.

По существующим нормативам, центральное отопление отключают, если на протяжении пяти дней средняя температура не опускалась ниже +8 градусов.