Кубань получила золотой диплом национальной премии «Умный город»

Краснодарский край в числе победителей первой национальной премии «Умный город». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край в числе победителей первой национальной премии «Умный город». У региона золотой диплом за наилучшие показатели в вовлечении граждан в решение вопросов городской среды. Третье место получил Сочи. Эксперты оценили практику муниципального центра управления. В Краснодарском крае такие центры уже развернуты в 37 муниципалитетах.

- Это заслуженный итог командной работы властей региона и муниципалитетов, Центра управления регионом и муниципальных центров. И, безусловно, это результат активной позиции наших жителей, - прокомментировал руководитель кубанского ЦУР Юрий Шевченко.

В этом году на конкурс поступило более 200 проектов из 51 региона. Сотня лучших будут масштабированы и применены по всей стране.

Реализация проекта «Умный город» началась пять лет назад. Его цель – цифровизация системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни.