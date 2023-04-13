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НовостиОбщество13 апреля 2023 20:43

Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 апреля 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 19:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнали, жители каких улиц в Сочи останутся без света. Как объяснили энергетики, временные ограничения связаны с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. Это необходимо для предупреждения нарушений электроснабжения.

В связи с этим перебои с электроснабжением возможны на улицах Черниговская, Ромашек, Насыпная, Молокова, Жемчужная, Революций, Мостовая, Чайная, Табачная, Веринская, Светогорская, Ивановская, Православная, Изумрудная, Мира (район Аэропорта), Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе.

Также останутся без благ цивилизации жители улиц Аллея Челтенхема, Фурманова, Островского, Абовяна, Донская, Чехова, Чехова 7, Макаренко, Плеханова, Целинная, Виноградная, Тихорецкая, Ениссейская и Ленинградская.

В зону ограничения попадут и переулки Южный, Высокогорный и садовое товарищество «Подснежник».