Краснодарский край в марте 2023 года стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край в марте 2023 года стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов. Об этом говорится в результатах исследования «Медиалогии».

Так, в марте в регионе насчитывалось 7,4 тысячи сообщений с упоминанием в контексте нацпроектов. Более интересными темами для СМИ стали 14 новых туристических маршрутов по местам памяти воинской славы, развитие дорог в регионе строительство в 2023 году свыше 40 объектов для занятий физкультурой и спортом, пишет ТАСС.

Второе место заняла Свердловская область. Регион в контексте нацпроектов упоминали в 6 тысячах сообщений. А третьей стала Московская область - 5,9 тысячи сообщений. В феврале она занимала второе место рейтинга.