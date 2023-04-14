Мальчика нашли Фото из архива КП

В Краснодаре завершены поиски пропавшего без вести 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Школьник ушел из дома 13 апреля в 14:00. Но позже ребенок так и не вернулся. Родители, забив тревогу, стали искать мальчика, но не нашли. Тогда семья обратилась за помощью к волонтерам.

Мальчика искали несколько часов. Вечером того же дня ребенка удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился ребенок, волонтеры не уточняют.