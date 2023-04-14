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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:55

Всероссийский форум «Новая философия воспитания» прошел в Сочи

В нем приняли участие 70 руководителей по воспитательной работе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мероприятие посетили министры образования, педагоги и методисты с разных регионов страны.

Мероприятие посетили министры образования, педагоги и методисты с разных регионов страны.

В Сочи прошел Всероссийский форум «Новая философия воспитания». Мероприятие посетили министры образования, педагоги и методисты с разных регионов страны.

- Сейчас против нашей страны ведется колоссальная информационная война, в первую очередь направленная на подмену понятий об исторической справедливости у подрастающего поколения. И школы сегодня стоят на линии идеологического фронта в борьбе за будущее, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, особое внимание педагоги уделяют разговорам о важном, встречам и диалогам с героями, участниками СВО.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на форуме присутствовали 70 сочинских руководителей по воспитательной работе. Их главная задача - распознавать потенциал ребенка и помогать в выборе хобби.