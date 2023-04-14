Разметку на улично-дорожной сети начали обновлять в Сочи

Подрядчики также моют знаки и указатели

В Сочи начали обновлять разметку на улично-дорожной сети. В настоящее время работы ведутся на 30 дорогах.

- Подрядчики также моют знаки и указатели, ремонтируют ограждения, убирают пешеходные переходы и остановочные павильоны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, приоритетным считаются улицы, на которых будут отмечать День Победы. Также работы проводят на дорогах, ведущих к социально-значимым объектам. Завершить обновлять разметку планируют до конца мая.