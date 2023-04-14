Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 5:03

Разметку на улично-дорожной сети начали обновлять в Сочи

Работы ведутся на 30 участках
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Подрядчики также моют знаки и указатели

Подрядчики также моют знаки и указатели

В Сочи начали обновлять разметку на улично-дорожной сети. В настоящее время работы ведутся на 30 дорогах.

- Подрядчики также моют знаки и указатели, ремонтируют ограждения, убирают пешеходные переходы и остановочные павильоны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, приоритетным считаются улицы, на которых будут отмечать День Победы. Также работы проводят на дорогах, ведущих к социально-значимым объектам. Завершить обновлять разметку планируют до конца мая.