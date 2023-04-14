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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:10

Посуточная аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 7%

За сутки в среднем придется заплатить 4133 рубля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи входит в топ-10 городов для поездок на предстоящие майские праздники

Сочи входит в топ-10 городов для поездок на предстоящие майские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посуточная аренда жилья в Сочи подорожала на майские праздники. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 7%. К слову, снять квартиру на курорте можно за 4133 рубля в сутки. А в 2022 году средняя ставка составляла - 3843 рубля.

- Сочи входит в топ-10 городов для поездок на предстоящие майские праздники. Также в число популярных городов попали Санкт-Петербург, Казань, Москва, - рассказали туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дороже всего квартиру снять в Минске. Здесь арендная ставка составляет 4949 рублей.