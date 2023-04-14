Посуточная аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 7%

Сочи входит в топ-10 городов для поездок на предстоящие майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посуточная аренда жилья в Сочи подорожала на майские праздники. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 7%. К слову, снять квартиру на курорте можно за 4133 рубля в сутки. А в 2022 году средняя ставка составляла - 3843 рубля.

- Сочи входит в топ-10 городов для поездок на предстоящие майские праздники. Также в число популярных городов попали Санкт-Петербург, Казань, Москва, - рассказали туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дороже всего квартиру снять в Минске. Здесь арендная ставка составляет 4949 рублей.