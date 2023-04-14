В Краснодаре рассматривают изменение внешнего вида остановок Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжаются публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства. В том числе в городе рассматривают изменение внешнего вида остановок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главное из вносимых изменений отмечают размеры. Так, длина павильонов сейчас достигает 4, а ширина - не менее 2 и не более 2,5 метров. Планируется, чтобы длина павильона стала не меньше 4,3 и не превышала 12 м.

Остановки общественного транспорта в городе серые и черные. Их планируют заменить на графитово-серые. А для информирования пассажиров предложено разместить на самом павильоне панели о движении транспорта.

Жители могут ознакомиться с материалами по внесению изменений до 24 апреля по адресам:

- ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00

- ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00

- ул. им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00

- ул. им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00

- ул. им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Материалы также размещены на сайте мэрии.

Все предложения рассмотрят 24 апреля в 10:00 на собрании. Его организуют в актовом зале администрации Западного округа по улице Калинина, 339. Отправить предложения и замечания можно устно или письменно до 24 апреля или в день собрания. Их также принимают в письменной форме на электронную почту - ozelen@krd.ru.