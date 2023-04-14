Под Анапой отключат свет 14 марта

В Анапе отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 14 марта. Временное отключение возможно из-за работ по монтажу новых приборов учета электроэнергии с 08:00 до 18:00.

- Света не будет в поселке Пятихатки по улицам: Семена Сенченко, Николая Купчика, Верхняя дорога, Владимира Будзинского, Светлая. Также в селе Витязево по улицам: Березовая, Лазурная, Горького, Каштановая, Счастливая, Строительная, Воина Шембелиди, Короткая, Луганская, Пионерская, Томская, Южная, Новоселов, Комарова, Таманская, - сообщили «Россети Кубань».

Также отключения пройдут с 09:00 до 18:00 в селе Супсех и с 10:00 до 17:00 в станице Благовещенская.