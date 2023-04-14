Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину, сообщившего ложную информацию о минировании кафе. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 40-летний житель станицы Кущевской, находясь дома, позвонил в полицию. Мужчина сообщил о том, что якобы одно из местных кафе заминировано.

На место выехали сотрудники полиции, краевого УФСБ и других экстренных служб. Но при проверке здания информация не подтвердилась. Правоохранители не нашли опасных предметов.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.