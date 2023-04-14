Долгострой ЖК «Эльсинор» в Сочи построят до июля 2025 года

Дольщики смогут получить денежную выплату, либо остаться в проекте и дождаться своих квартир.

В администрации Сочи провели заседание рабочей группы по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков с прокурором города Вячеславом Овечкиным.

В частности, в скором времени возобновятся работы на объекте ЖК «Эльсинор» на улице Пасечная. Принято решение о продлении разрешения на строительство до июля 2025 года. Кредиторы застройщика совместно с инвестором заключили мировое соглашение. Дольщики смогут получить денежную выплату, либо остаться в проекте и дождаться своих квартир.

По всем девяти объектам из Единого реестра выработан алгоритм действий.

-В постоянном взаимодействии с краевым департаментом по надзору в строительной сфере ведем активную работу с застройщиками, инвесторами, арбитражными управляющими, ресурсоснабжающими организациями. Информируем дольщиков обо всех этапах и решениях, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.