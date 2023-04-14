Сочи выделят 556 млн рублей на строительство домов для малоимущих

Получить жилье могут граждане, которые признаны малоимущими и нуждающимися в жилье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Краснодарского края планирует выделить Сочи 556 миллионов рублей. Эти средства пойдут на проектирование и строительство домов для малоимущих. Данное постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на возведение домов в 2023 году выделят 389,4 миллиона рублей, а в 2024 - 166,7 миллиона рублей.

К слову, благодаря данному проекту люди с низким доходом смогут снять квартиру на льготных условиях. Также получить жилье могут граждане, которые признаны малоимущими и нуждающимися в жилье.