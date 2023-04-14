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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:01

Сочи выделят 556 млн рублей на строительство домов для малоимущих

В 2023 году на эти цели предусмотрено 389,4 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Получить жилье могут граждане, которые признаны малоимущими и нуждающимися в жилье.

Получить жилье могут граждане, которые признаны малоимущими и нуждающимися в жилье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Краснодарского края планирует выделить Сочи 556 миллионов рублей. Эти средства пойдут на проектирование и строительство домов для малоимущих. Данное постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на возведение домов в 2023 году выделят 389,4 миллиона рублей, а в 2024 - 166,7 миллиона рублей.

К слову, благодаря данному проекту люди с низким доходом смогут снять квартиру на льготных условиях. Также получить жилье могут граждане, которые признаны малоимущими и нуждающимися в жилье.