Волейболист Кубани погиб в зоне СВО

Олег Пивень становился неоднократным призером и победителем краевых первенств.

Волейболист Кубани Олег Пивень погиб 4 апреля в зоне СВО. Ему было 22 года. За время своей спортивной карьеры Олег Пивен стал членом сборной Краснодарского края по волейболу. Также он становился неоднократным призером и победителем краевых первенств. Волейболист был даже капитаном «Динамо-ЦОП» Краснодара, членом майкопской команды «Динамо-МГТУ» на чемпионате России «Высшая Лига Б».

- Олег был отзывчивым человеком, верным товарищем и талантливым спортсменом, - рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, прощание с погибшим будет проходит 14 апреля в 13:00 в поселке городского типа Ильский на улице Достоевского, 24