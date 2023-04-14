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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:53

Житель Краснодара украл деньги у знакомой и уехал на отдых в Сочи

Сумма ущерба составила 313 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Краснодара обратилась местная жительница с сообщением о краже ее имущества. По ее словам, когда она уехала, то кто-то украл ювелирные украшение, аксессуары, телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 313 тысяч рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 21-летнего знакомого дочери заявительницы по месту его проживания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как стало известно “КП”-Кубань”, дочь потерпевшей пригласила в гости своих знакомых. Подозреваемый, когда заметил, что за ним никто не смотрит, решил украсть деньги и имущество. На похищенные деньги молодой человек отправился на отдых в Сочи. А часть украшений продал на рынке.

К слову, в отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Ему грозит до шести лет тюрьмы.