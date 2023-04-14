«Агрокомплекс Выселковский» завершил программу ребрендинга фирменной торговой сети

Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс Выселковский» реализовал многолетнюю программу переформатирования торговых точек. Сейчас фирменная сеть насчитывает 590 магазинов, расположенных на Юге страны: в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области.

«Мы стремимся к тому, чтобы поход в магазины «Агрокомплекс Выселковский» оставлял у нашего покупателя приятные впечатления, и он хотел заходить в них чаще. Обновив интерьеры и вывески действующих помещений, мы продолжим развиваться как в виде новых открытий, так и в формате релокации действующих, менее эффективных торговых точек, - рассказал директор розничной торговли «Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачёва Алексей Хохлов.

Для повышения привлекательности и рентабельности магазинов проводится адаптация ассортимента под предпочтения потребителей и выбор потенциально эффективных с точки зрения трафика мест торговли. Сейчас новые магазины успешны с первого месяца работы.

90% ассортимента магазинов «Агрокомплекс Выселковский» - это продукция собственного производства предприятий агрохолдинга. Товары продаются под торговыми марками «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции». С февраля 2023 года в сети представлена эксклюзивная линейка под названием «Фирменное». Этот ассортимент продается исключительно в магазинах «Агрокомплекс Выселковский». «Фирменное» включает молочные продукты с коротким сроком хранения, вареные и полукопченые колбасы, сардельки, пельмени и вареники, изготовленные по уникальным рецептам с добавлением фирменных ингредиентов.

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