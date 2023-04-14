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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:07

На Кубани водитель Hyundai насмерть сбил 33-летнего мужчину

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Hyundai насмерть сбил 33-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло накануне, 13 апреля, на трассе А289 в Темрюкском районе.

Предварительно, 67-летний мужчина за рулем Hyundai Tucson около 00:00 проезжал в районе 29-километра. В этот момент проезжую часть в неположенном месте переходил 33-летний мужчина. Не успев притормозить, водитель сбил его.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.