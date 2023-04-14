Депутаты оценили потенциал Приморско-Ахтарского района

В рамках подготовки и проведения Дня муниципального образования в ЗСК состоялась поездка руководителя парламента Юрия Бурлачко в Приморско-Ахтарский район.

Комментируя итоги рабочей поездки, председатель Заксобрания отметил выгодное географическое положение района, что служит мощным стимулом развития и укрепления его экономики.

«Выходы в Азовское море и лиманы ставят Приморско-Ахтарский район в выигрышную позицию. Такое географическое положение – драйвер диверсификации экономики муниципального образования. Как это работает, мы смогли оценить сегодня, посетив успешно работающее судоремонтное предприятие.

Ему требуются модернизация и перезагрузка производства. Очевидно, что без мер государственной поддержки не обойтись. Комитету ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ дал поручение во взаимодействии с коллегами из отраслевого министерства проработать этот момент.

Сегодня развитию промышленности уделяется максимальное внимание со стороны администрации региона. Решениями сессии мы неоднократно докапитализировали отраслевой фонд, доведя его уровень до 5 млрд рублей.

Сейчас как федеральный центр, так и регион делают ставку на развитие отечественных предприятий, наращивание темпов импортозамещения.

Поэтому в случае положительного решения обозначенного вопроса завод сможет рассчитывать на получение необходимой поддержки. Тем самым мы создадим прецедент, введя меры поддержки для судоремонтных и судостроительных предприятий, » - отметил Юрий Бурлачко, пообещав в ходе круглого стола разобрать еще ряд факторов, сдерживающих развитие муниципалитета. В их числе - низкий уровень инвестиций, что не должно быть на территории с таким выгодным географическим положением.