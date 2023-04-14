Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, заманившего и убившего продавца машины. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в декабре 2022 года в Динском районе. Так, 44-летний мужчина решил похитить автомобиль и продать. Для этого обвиняемый связался по объявлению с продавцом Lada Granta и договорился о сделке. При этом покупатель предложил продавцу самому приехать на автомобиле в станицу Новотитаровскую.

Владелец авто согласился. Вечером 11 декабря он приехал на место сделки в СНТ «Лекраспромовец». Мужчины подписали договор купли-продажи машины за 450 тысяч рублей. Но когда продавец отвернулся, покупатель не менее четырех раз ударил его кувалдой по голове. После этого мужчина задушил потерпевшего.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело и закопал в полях. Кроме того, он выбросил кувалду, лопату и два телефона убитого потерпевшего. Когда к обвиняемому приехали знакомые пропавшего, он рассказал, что якобы рассчитался с ним и отвез его домой. Позже сестра убитого сообщила о его пропаже правоохранителям. Но позже правда вскрылась.

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Расследование проведено СКР по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь обвиняемому грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.