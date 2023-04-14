Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут поучаствовать в третьем форуме «Сильные идеи для нового времени». Уже поступило более 1,6 тыс. заявок из разных регионов страны. Конкурс организовывают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

- Отбор идей проходит по шести направлениям. Это «Национальная социальная инициатива», «Предпринимательство», «Национальная экологическая инициатива», «Цифровые сервисы», «Национальная кадровая инициатива» и «Национальная технологическая инициатива». При этом степень проработки заявки может быть разной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточнятся, что основной целью Форума является выявление и поддержание реализации инициатив и проектов, которые в будущем внесут серьезный вклад в укрепление суверенитета России.

Заявку на участие в форуме можно подать до 26 апреля. Мероприятие закончится очной двухдневной встречей, на которой представят 100 лучших идей и проектов. Часть из них презентуют президенту страны.