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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:47

Следователи ищут жестокого убийцу 18-летнего парня, продававшего приставку в Краснодаре

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Следователи ищут жестокого убийцу 18-летнего парня, продававшего приставку в Краснодаре

Следователи ищут жестокого убийцу 18-летнего парня, продававшего приставку в Краснодаре

В Краснодаре следователи ищут убийцу 18-летнего парня, продававшего приставку. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 13 апреля в одной из многоэтажек города по улице Октябрьской. Сестра убитого вернулась домой и увидела в комнате тело брата с признаками насильственной смерти.

Известно, что в тот день парень продавал Sony PlayStation 5. Но вместо денег неизвестный покупатель набросился на него с ножом. Сейчас подозреваемого ищут.

- По уголовному делу следователем проводится полный комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление личности подозреваемого, а также мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.