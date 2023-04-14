В Сочи полицейские скрыли четыре объекта недвижимости от прокуратуры

Полицейские предоставили неверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Стало известно, что полицейские предоставили неверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

- Выявлены факты сокрытия четырех объектов недвижимости общей площадью 950 квадратных метров, земельного участка площадью 700 квадратных метров и двух транспортных средств, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, начальнику УВД Сочи сообщили о нарушениях. К слову, шестерых правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.