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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:07

В Сочи полицейские скрыли четыре объекта недвижимости от прокуратуры

Их привлекли к дисциплинарной ответственности
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Полицейские предоставили неверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

Полицейские предоставили неверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Стало известно, что полицейские предоставили неверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

- Выявлены факты сокрытия четырех объектов недвижимости общей площадью 950 квадратных метров, земельного участка площадью 700 квадратных метров и двух транспортных средств, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, начальнику УВД Сочи сообщили о нарушениях. К слову, шестерых правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.