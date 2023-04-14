Сейчас жизни малыша ничего не угрожает Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани сотрудники ДПС спасли задыхающегося годовалого ребенка. Малыша экстренно доставили в больницу.

Сотрудники ДПС ГИБДД Отдела МВД по Динскому району находились на маршруте патрулирования в селе Красносельском. В этот момент к ним обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что везет в больницу сестру и ее годовалого сына. Ребенку требовалась экстренная помощь в связи с признаками удушья.

Тогда капитан полиции Андрей Безкоровайный и лейтенант полиции Николай Давыдов, на патрульном авто со световыми и звуковыми сигналами сопроводили машину с ребенком в больницу. Ребенка передали врачам, которые вовремя оказали малышу помощь.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Мать ребенка выразила благодарность госавтоинспекторам за оказанную помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.