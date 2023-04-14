СК восстановил хронологию убийства продавца PlayStation в Краснодаре

Фото: соцсети погибшего

Стали известны жуткие подробности убийства продавца PlayStation 5 в Краснодаре. Оно произошло в четверг, 13 апреля. Около 10 часов утра владелец приставки принял дома покупателя. Пока гость разувался, студент рванул за приставкой, а убийства – за ножом на кухню.

Затем он нанес хозяину квартиры 10 ударов ножом. Они пришлись в шею и туловище. Пока парень истекал кровью, убийца отмывал полы.

Помимо приставки, он прихватил наушники, ноутбук, игровую мышку и телефон. Его он выбросил в контейнер на улице и скрылся.

Спустя семь часов убитого обнаружила сестра. Она вернулась с работы и увидела брата, который не подавал признаков жизни. Девушка вызвала полицейских.