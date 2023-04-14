К Платформе обратной связи подключены 182 организации города

Муниципальный центр управления Сочи стал одним из самых лучших в России. Курорт занял третье место.

- К Платформе обратной связи подключены 182 организации курорта, более ста из них – управляющие компании. В 2022 году специалисты обработали 22 000 сообщений от горожан, за первый квартал 2023-го – более 9500, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2023 году центр управления начал проводить онлайн-голосование по значимым вопросам для городской среды. В опросах могут участвовать все желающие.