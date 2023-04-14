На Кубани приставы в один день взыскали 27 млн рублей долгов Фото из архива КП

На Кубани приставы в один день взыскали 27 млн рублей долгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебные приставы провели однодневный рейд по всему краю. В Краснодаре пять мобильных групп вместе с ГИБДД края дежурили с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав», который помогает выявлять авто должников. В других городах и районах приставы выезжали по местам их проживания.

Всего в течение рейда составлены 253 акта описи и ареста имущества, в том числе 136 актов ареста автомобилей. Общая сумма долга составила 27 млн рублей. Известно, что часть владельцев погасили долги на месте при помощи онлайн-сервисов.

- Остальные получили квитанции об оплате с требованием погасить задолженность в течение 10 дней. После поступления денежных средств на счет подразделения службы арест с автомобиля будет снят, - сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Уточняется, что при непогашенной задолженности арестованные машины отправят на реализацию.