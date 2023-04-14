Жителей Кубани предупредили о заморозках до 17 апреля

Жителей Кубани предупредили о заморозках Фото из архива КП

На Кубани теплую погоду омрачили сильные дожди. Обильные осадки и сильный ветер в последние дни не отпускают регион. Вместе с тем в крае обещают заморозки. Столбики термометров опустятся до минусовых отметок уже 15 апреля.

- Ночью и утром 15, 16 и 17 апреля местами в крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 градусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, от температурных качелей, которые прогнозируют в регионе, возможны серьезные последствия. Резкое похолодание и обещанные заморозки могут нанести удар по растениям и урожаю.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - отметили в ведомстве. - Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений.